فيديو مؤثر لرجل تشتعل النيران برأسه مرتين لإنقاذ والدته

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لقطات مؤثر لرجل يخاطر بحياته في محاولة لإنقاذ والدته من سيارة مشتعلة.

وظهر في الفيديو الرجل ووالدته يركبان سيارة تقف على جانب الطريق قبل انفجارها فجأة، وظهر الرجل يخرج من السيارة مسرعا بعد اشتعال النيران في رأسه، لكنه لم يكترث وعاد مرة أخرى لإنقاذ والدته.

ويمكن رؤية الرجل يحاول إخراج والدته من الباب الخلفي للسيارة، لكنه تعرض لاشتعال رأسه مرة أخرى.