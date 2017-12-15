فيديو مؤثر لرجل تشتعل النيران برأسه مرتين لإنقاذ والدته
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لقطات مؤثر لرجل يخاطر بحياته في محاولة لإنقاذ والدته من سيارة مشتعلة.
وظهر في الفيديو الرجل ووالدته يركبان سيارة تقف على جانب الطريق قبل انفجارها فجأة، وظهر الرجل يخرج من السيارة مسرعا بعد اشتعال النيران في رأسه، لكنه لم يكترث وعاد مرة أخرى لإنقاذ والدته.
ويمكن رؤية الرجل يحاول إخراج والدته من الباب الخلفي للسيارة، لكنه تعرض لاشتعال رأسه مرة أخرى.
Car exploded into fire suddenly, man's head caught on fire twi…
Car exploded into fire suddenly, man's head caught on fire twice for saving his mother.
Posted by PearVideo on Wednesday, December 13, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39951 ] نشر منذ 41 دقيقة
ماقصر ,,
,, وهذا هو اقل واجب تجاه الأم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22313 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يسعدهم جميع ويرزقه من يبر فيه