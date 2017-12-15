سر وجود سنام عملاق أعلى طائرة ” بوينج747 “

واشنطن(صدى):

تشتهر طائرة ” بوينج747 ” بوجود سنام عملاق أعلى مقدمتها، يستخدم كحل مبتكر لأحد تحديات تصميم الطائرة، حيث أرادت شركة ” بوينج ” ، بهذه النسخة نقل المسافرين وشحن البضائع في نفس الوقت.

وقرر مهندسو ” بوينج ” تحويل المقدمة إلى باب عملاق للطائرة، حيث يفتح الأنف أو المقدمة من الأمام لسهولة تحميل وإخراج الحمولات والبضائع.

وذلك نتيجة وجود انبهار من الجميع بشأن الطائرات التجارية الأسرع من الصوت التي يمكنها نقل المسافرين من نيويورك إلى باريس في ساعات قليلة، في الوقت الذي كانت فيه ” بوينج747 ” تنقل الركاب بين المدينتين في تسع ساعات.

وكانت حيلة الشركة بذلك، أنه لو أحجم المسافرون عن هذه الطائرة وأقبلوا على الوحدات الأسرع من الصوت، فسوف تظل مفيدة في نقل البضائع.

وعلى مر السنين، زادت ” بوينج ” من المساحة أعلى مقدمة الطائرة ” 747 ” حتى طورتها في النسخة الأحدث والأطول في العالم ” 747-8 ” ، وذلك وفقًا لتقارير ” انسايدر ” .