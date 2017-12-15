5 امتيازات ملكية للملكة إليزابيث الثانية

لندن(صدى):

تتمتع الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بالعديد من الامتيازات الملكية، والتي ينص عليها الدستور البريطاني غير المكتوب.

ولا تحتاج ” إليزابيث ” إلى جواز سفر بريطاني، أثناء عبورها الحدود، أو السفر خارج البلاد؛ فالملكة ليس لديها أوراق هوية على عكس جميع أفراد العائلة المالكة الآخرين، إضافة لكونها لا تملك بطاقة انتخابية؛ لأنها لا تقترع.

ويمكن للملكة القيادة دون إصدار رخص قيادة وتعليق لوحات لسيارتها، على الرغم من أن إصدار جميع رخص القيادة في المملكة المتحدة تكون باسمها؛ فإليزابيث الثانية سائقة جيدة، فقد تعلمت القيادة في الجيش خلال الحرب العالمية الثانية، خاصة سيارات الإسعاف.

وتعفى الملكة من أي إجراء قانوني؛ حيث لا يمكن ملاحقتها جنائيا بموجب القانون البريطاني، وتضمن الملكة بصفتها الشخصية أن تتوافق جميع أفعالها مع القانون.

وفي سياق آخر، تمتلك الملكة الدلافين والحيتان في البحار داخل بريطانيا، وكذلك كل طيور البجع الموجودة في المياه العامة بالمملكة، منذ قانون 1324 الذي لم يُلغَ حتى الآن.