استقرار سعر خام برنت عند 63.33 دولار للبرميل

واشنطن(صدى):

استقر سعر خام برنت، صباح اليوم خلال التداولات، واستقرت العقود الآجلة لخام ” برنت ” تسليم فبراير عند 63.33 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام ” نايمكس ” تسليم يناير بنسبة 0.18% عند 57.14 دولار للبرميل.

وقد تسبب انقطاع خط الأنابيب البريطاني ببحر الشمال على الأسواق العالمية، لأن خام ” فورتيس ” يستخدم في حساب سعر خام برنت القياسي، وبالتالي فإذا استمر الانقطاع مدة اطول فمن الممكن أن ترتفع أسعار النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي يسبب وجود فائض في إمدادات النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من العام الجديد، على أن يعود العجز في الإمدادات بالقدر نفسه خلال النصف الثاني من نفس العام ليصبح السوق متوازنًا.