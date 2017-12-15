آبل تعلن عن حاسبها الإلكتروني الجديد

واشنطن(صدى):

كشفت شركة آبل في مؤتمرها العالمي للمطورين، عن حاسبها الجديد iMac Pro المصمم خصيصا لأعمال المحترفين، ويعتبر أقوى ماك على الاطلاق.

يحتوي أيماك برو شاشة Retina 5K بقياس 27 إنش ومعالجات Xeon تصل إلى 18 نواة معالجة، وأداء جرافيك يصل إلى 22 تيرافلوب.

ويدعم الجهاز مساحات تخزين داخلية من نوع SSD بسعات تصل إلى 4 تيرابايت وذاكرة ECC تصل إلى 128 غيغابايت.

ويعمل تصميم iMac Pro بواسطة معالجات Intel Xeon من الجيل الجديد تصل إلى 18 نواة لمعالجة أكثر أعمال المحترفين.

كما يقدم مع الجهاز بنية فلاش وتصميم حراري جديدين كليا قدرات تبريد أفضل لغاية 80 %في تصميم iMac النحيف ، مع هيكل رمادي فلكي وشاشة Retina 5K مقاس 27 إنش تدعم مليار لون.

ويصل آيماك على أحدث معالجات شركة انتل Kaby Lake، وشاشات عرض أكثر جودة بنسبة 43 % وبه رسومات أسرع بنسبة تصل إلى 80% ومساحات تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت.