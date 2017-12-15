طيار الملكية الأردنية ينفي إقالته من العمل

عمان(صدى):

نفى طيار الملكية الأردنية، يوسف الهملان الدعجة، إقالته من العمل، حسبما توارد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الصوتي المنتشر له، مؤكدًا بأنه سيعود على متن الرحلة القادمة إلى الأردن، يوم الجمعة.

وأشار إلى أنه سيعود قائدًا للطائرة، وليس كمسافر عادي كما توارد،وفقًا لما نشرته المواقع الأردنية.

وكان قد أظهر المقطع الصوتي أن الهملان يبلغ المسافرين بأنه يحلق بهم فوق فلسطين وعاصمتها القدس، متعمد ذلك بعدما علم بان طائرته التي تتجه من عمان الى نيويورك فيها الكثير من الركاب اليهود والاجانب.