المملكة وراء فكرة ” كأس الخليج “

ماجد محمد(صدى):

تعد بطولة ” خليجي 23 ” من أكثر الفعاليات إثارة للجدل، وتحظى بمشاهدة عالية، وتبدأ البطولة من 22 ديسمبر وحتى 5 يناير المقبل، باستضافة دولة الكويت؛ وذلك بعد رفع الحظر عن الرياضة الكويتية.

وتعود فكرة بطولة ” خليجي 23 ” إلى السعودية، وصاحب الفكرة هو الأمير خالد الفيصل حيث طرحها في أواخر الستينات، وحرص الاتحاد البحراني لكرة القدم برئاسة الشيخ محمد بن خليفة، في ذلك الوقت، على عقد اجتماعا لمناقشة الفكرة ووجهت الدعوة لكلا من السعودية والإمارات، ووافقا على المشاركة في البطولة التي انطلقت في 27 مارس 1970م.

وشارك في البطولة الأولى كلا من منتخبات الكويت والبحرين والسعودية وقطر، وأقيمت من 27 مارس حتى 3 أبريل، على ملعب مدينة الشيخ عيسى الرياضية بالبحرين، وافتتحها أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وفازت وقتها الكويت باللقب الأول.

كما تقرر خلال اجتماع ممثلي الدول المشاركة في البطولة الأولى، أن تقام البطولة كل عامين، واختيرت السعودية لاستضافة الدورة الثانية. كما نص الاجتماع على احتفاظ الفائز باللقب ثلاث مرات على كأس الدورة مدى الحياة، على أن تجرى الدورة الجديدة على كأس أخر، يمثلا ببطولة كأس العالم.