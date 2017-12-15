مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية على النازحين من صعدة

فهمي محمد(صدى):

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلالاً غذائية على النازحين من محافظة صعدة والمقيمين في مخيم الركزة بمحافظة مأرب، حيث لاقت هذه المساعدات بعد انتهاء عملية التوزيع ومغادرة الفريق المخيم استحسان من النساء والأطفال وتركوا خلفهم نفوس راضية وبسمات تعلو وجوه النساء والأطفال وحناجرهم تلهث بالدعاء للمملكة وقيادتها على هذه المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية والتي تستهدف محافظات (مأرب، البيضاء، الجوف، صنعاء)، وامتدادًا للمشروعات الإغاثية التي يقدمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة التي يعيشونها.