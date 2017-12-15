بالصور.. وفاة رجل على متن قطار ورد فعل صادم للركاب

مكسيكو(صدى):

شهدت إحدى قطارات المترو المكسيكية، حالة من الذعر والقلق بين الركاب، عقب أكتشاف وفاة أحد الركاب أثناء جلوسه بمقعده مع أنهم ظنوا أنه نائم.

وقبل منتصف الليل تقريبا، كان موظفو المترو يقومون بتفتيش العربات عندما عثروا على الرجل، وشعروا بالقلق عندما لم يتمكنا من إيقاظه.

واستدعوا المسعفين على الفور، لكنهم أكدوا وفاته، وكشفت الفحوصات أن الرجل يبلغ من العمر 70 عاماً، توفي بسبب قصور مفاجئ في القلب ناجم عن التهاب عضلة القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة حتى يتم التعرف عليه من قبل أقاربه.

