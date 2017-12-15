النقل والحسم عقوبة المعلم في قضية الطالب ” المكسور أنفه ” بنجران

راشد آل شريه(صدى):

عاقبت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، المعلم الذي وجه لكمة إلى وجه الطالب نمران محمد آل حسين، بالحسم والنقل، وذلك بعد أيام من اعتماد قرارات لجنة التوجيه والإرشاد بحق القضية.

واعتمد الدكتور محسن على حكمي، المدير العام للتعليم بالمنطقة، قرار لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بتعليم نجران، بحسم 20 يوما من راتب المعلم، إضافة إلى عدد من الإجراءات التربوية بنقل المعلم إلى مدرسة أخرى.

ويأتي قرار عقوبة المعلم في إطار اختصاص لجنة قضايا المعلمين والمعلمات حسب اللوائح والأنظمة.

ويذكر أن والد الطالب نمران محمد آل حسين اتهم علي أحد المعلمين بتوجيه لكمة إلى وجه ابنه، مما أدى إلى اعوجاج أنفه وخضوعه لجراحة لتعديله.