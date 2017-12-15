بالصور.. ” صدى ” تزور جناح مجموعة المصورون الصحفيون بملتقى ألوان

محمد السعران(صدى):

ضمن فعالية ملتقى ألوان السعودية قام مجموعة من المصورين يعملون في الصحف المحلية السعودية والوكالات العالمية بعرض ماتم تصويره أثناء تغطياتهم الصحفية في جناح (مجموعة المصورون الصحفيون)، وشهد الجناح زيارات العديد من زوار المعرض.

وأوضح فارس غيث أحد القائمين على الجناح لـ ” صدى ” نحن مصورين سعوديين نعمل بالصحف المحلية والعالمية هدفنا الوصول بالصورة الصحفية للمحافل المحلية والدولية وكذلك نشر ثقافة المملكة للعالم من خلال الصور.

الجدير بالذكر أن ملتقى ألوان السعودية يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

