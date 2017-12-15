صفقة جديدة بين المملكة و ” أي ماكس ” الأمريكية لإنشاء 20 صالة سينما

عادل الحربي(صدى):

قال ريتشارد غيلفوند، الرئيس التنفيذي لشركة “أي ماكس” الأمريكية للسينما، إنهم بصدد إبرام صفقة مع المملكة؛ لإنشاء صالات للسينما.

وكشف ” غيلفوند ” ، عن افتتاح ما يقرب من 20 صالة سينما في المملكة خلال 3 أعوام، لافتًا إلى أنهم توقعوا أن تتخذ المملكة قرار بشأن صالات السينما، منذ العام العام الماضي.

وأشار إلى أنهم يعتبرون المملكة سوقًا مهمًا وفرصة كبيرة للاستثمار، موضحًا أنهم بدأوا في التخطيط لمشروعهم منذ العام الماضي، مؤكدًا على رغبته في اتمام تلك الصفقة.