بالفيديو.. سارة الودعاني تكشف عن نقطة ضعفها وتبكي على الهواء

عادل الحربي(صدى):

دخلت خبيرة المكياج السعودية سارة الودعاني، في نوبة بكاء وتحدثت بكلمات مؤثرة للغاية على الهواء.

وكان معدو برنامج ” ع السيف ” قد فاجأوا سارة الودعاني بعرض مقطع فيديو تظهر فيه برفقة أشقائها، حيث قالت سارة: ” نقطة ضعفي أهلي وأنا احب أنشر الحب.. انا أحب اخواني كثيراً.. فهم دائماً يقفون بجانبي.. وأنا دائماً أرى نفسي أقوى النساء بصحبتهم “.

ونفت سارة أن يكون حرصها على نشر صورها برفقة أشقائها هو رسالة لمن يهاجمونها، مؤكدة أنها ترى نجاحها من خلال عائلتها وأشقائها الذين يساندونها ويدعمونها دائماً، خاصة والدها الذي يقف وراءها دائماً خاصة عندما تتعرض لمضايقات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.