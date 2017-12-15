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بالفيديو.. رجل يربط أحفاده الثلاثة بحبل أثناء عبوره الطريق

بالفيديو.. رجل يربط أحفاده الثلاثة بحبل أثناء عبوره الطريق
بكين(صدى):

أقدم رجل صيني على ربط أحفاده التوءم بحبل أثناء عبوره الطريق العام لسهولة السيطرة عليهم وحمايتهم.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو يرد جد وهو يربط أحفاده الثلاثة التوءم بحبل أثناء عبوره الطريق لنقلهم إلى الحضانة.

وعلقت والدة الأطفال الثلاثة البالغين من العمر عامين على الفيديو ” إن الجد كان خائفا عليهم أثناء عبور الطريق، وقام بربط حبل في حقائبهم ليتجنب أي تصرف مفاجئ منهم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39946 ] نشر منذ 20 دقيقة

هههههههههههه

,, سوابهم سواة كلاب جر زلاجات الجليد ,, ( يكرم القارئ ) ,,

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