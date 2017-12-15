بالفيديو.. رجل يربط أحفاده الثلاثة بحبل أثناء عبوره الطريق

بكين(صدى):

أقدم رجل صيني على ربط أحفاده التوءم بحبل أثناء عبوره الطريق العام لسهولة السيطرة عليهم وحمايتهم.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو يرد جد وهو يربط أحفاده الثلاثة التوءم بحبل أثناء عبوره الطريق لنقلهم إلى الحضانة.

وعلقت والدة الأطفال الثلاثة البالغين من العمر عامين على الفيديو ” إن الجد كان خائفا عليهم أثناء عبور الطريق، وقام بربط حبل في حقائبهم ليتجنب أي تصرف مفاجئ منهم ” .