بالفيديو.. رجل يربط أحفاده الثلاثة بحبل أثناء عبوره الطريق
أقدم رجل صيني على ربط أحفاده التوءم بحبل أثناء عبوره الطريق العام لسهولة السيطرة عليهم وحمايتهم.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو يرد جد وهو يربط أحفاده الثلاثة التوءم بحبل أثناء عبوره الطريق لنقلهم إلى الحضانة.
وعلقت والدة الأطفال الثلاثة البالغين من العمر عامين على الفيديو ” إن الجد كان خائفا عليهم أثناء عبور الطريق، وقام بربط حبل في حقائبهم ليتجنب أي تصرف مفاجئ منهم ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39946 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههههه
,, سوابهم سواة كلاب جر زلاجات الجليد ,, ( يكرم القارئ ) ,,