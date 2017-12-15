طلاب من ” الأحساء ” يزورون جناح الحرس الوطني في ملتقى ألوان السعودية

سعيد العجل(صدى):

زار مجموعة من طلاب مدرسة سعد بن عبادة الثانوية في محافظة الأحساء، جناح وزارة الحرس الوطني المشارك في ملتقى ألوان السعودية الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي عن الصور المعروضة في الجناح والتي تحاكي تاريخ الحرس الوطني في الماضي والحاضر .

وأبدى الطلاب أعجابهم بما شاهدوه متمنيين ان يكون لهم بصمة إبداعية في المستقبل بعد تخرجهم ليخدموا الدين ثم المليك والوطن من خلال قطاعاته المختلفة .