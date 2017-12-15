التليفزيون العبري يفضح أردوغان ويعرض مستند يؤكد قبوله بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل
أذاع التليفزيون الإسرائيلي مساء أمس الخميس، صورة قال إنها النسخة الأصلية من اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائیل وتركيا، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه بين إسرائيل وتركيا في 28 يوليو (تموز) 2016 حيث يشير إلى اعتراف تركيا بمدينة القدس كاملة عاصمة لإسرائيل.
وبث التليفزيون الإسرائيلي، الاتفاق باللغات التركية والعبرية والإنجليزية، ووقعه مسؤولون أتراك كان على رأسهم رجب طيب أردوغان.
ونقل المراسل السياسي للتليفزيون الإسرائيلي شعون آران عمن وصفها بمصادر سياسية مسؤولة قولها إن هذا الاتفاق يثبت اعتراف تركيا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
على حسن حسين السعودي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله حذرنا من اليهود يشعلون الحرب بالفتنه نصيحة لحد يصدق اليهود حتى لو صدقو
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39951 ] نشر منذ 50 دقيقة
خونه ,,
,, كلهم خونه اليهود والأتراك واشباههم من العرب كثير وأولهم الفلسطينيين انفسهم ,,
سبع الليل.[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 29 دقيقة
وهل عمركم شفتو اخونجي علماني قذر مثل هالخاين الذي يدعي الاسلام ويتظلل بعبايه الاخوان لاكن نتمنا من الشعب التركي ان يعرف الحقيقه عن هذا القذر