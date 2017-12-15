التليفزيون العبري يفضح أردوغان ويعرض مستند يؤكد قبوله بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل

تل أبيب(صدى):

أذاع التليفزيون الإسرائيلي مساء أمس الخميس، صورة قال إنها النسخة الأصلية من اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائیل وتركيا، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه بين إسرائيل وتركيا في 28 يوليو (تموز) 2016 حيث يشير إلى اعتراف تركيا بمدينة القدس كاملة عاصمة لإسرائيل.

وبث التليفزيون الإسرائيلي، الاتفاق باللغات التركية والعبرية والإنجليزية، ووقعه مسؤولون أتراك كان على رأسهم رجب طيب أردوغان.

ونقل المراسل السياسي للتليفزيون الإسرائيلي شعون آران عمن وصفها بمصادر سياسية مسؤولة قولها إن هذا الاتفاق يثبت اعتراف تركيا بالقدس عاصمة لإسرائيل.