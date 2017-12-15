تمديد العقوبات الاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي على روسيا

موسكو(صدى):

مدد قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس العقوبات الاقتصادية المفروضة من التكتل على روسيا، بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم ودعم موسكو للانفصاليين شرقي أوكرانيا لستة أشهر إضافية.

وكان من المقرر قبل الموافقة على التمديد أن تنتهي العقوبات بنهاية يناير 2018. وتستهدف تلك العقوبات القطاع المالي وكذلك قطاعي الطاقة والدفاع.

وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي والذي يرأس قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تعقد في بروكسل، إن الدول الأعضاء “تبنت موقفا موحدا بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا”.

وتقول موسكو إنها لن تعيد أبدا القرم إلى أوكرانيا بعد أن ضمتها في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

ويقول الغرب إن روسيا تدعم الانفصاليين شرقي أوكرانيا، حيث تسبب الصراع مع قوات الجيش الأوكراني في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ عام 2014.