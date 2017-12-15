جاستن ترودو: رئاسة كندا المقبلة لمجموعة السبع ستركز على تمكين المرأة

أوتاوا(صدى):

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إن تمكين المرأة سيكون إحدى القضايا الرئيسية التي ستهتم بها بلاده عندما تتسلم رئاسة مجموعة السبع العام المقبل.

وأضاف ترودو، أن القضايا الأخرى الرئيسية لرئاسة كندا للمجموعة هي الاستثمار في النمو بما يفيد الجميع وتهيئة الوظائف للمستقبل ومكافحة تغير المناخ وبناء عالم أكثر أمنًا وسلامًا.

وتضم مجموعة السبع بعض كبرى الدول الصناعية في العالم. وسيجتمع زعماء الدول السبع في قمة المجموعة بالثامن والتاسع من يونيو في منطقة شارلفوا بإقليم كيبيك الكندي.