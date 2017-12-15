حقيقة الإعلانات المروجة لبرامج تدريب المرأة على القيادة

حمود العنزي(صدى):

أكد الحساب الرسمي لـ ” المرور ” في تغريدة عبر ” تويتر ” : أن ” الجهة الوحيدة المعنية بمنح التراخيص اللازمة لبرامج تدريب النساء على قيادة السيارات، بما يتوافق مع نظام المرور ولائحته التنفيذية “.

وعلقت الإدارة العامة للمرور على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنظيم جهات حكومية دورات وبرامج تخص تدريب النساء على قيادة السيارات، مؤكدةً أنها هي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخراً إعلانات منسوبة لجهات حكومية بتنظيمها برامج معتمدة تعنى بتدريب النساء على قيادة المركبات، وكذلك دورات لتعريفهم بالمهارات الإرشادية والسلوكية للقيادة.