الاتهامات بالتحرش تُلاحق الممثل داستن هوفمان.. ومحاميه يوضح الأمر

نورة الشهري(صدى):

استمرت الاتهامات بالتحرش في التساقط على الممثل الأمريكي داستن هوفمان؛ حيث تجددت الاتهامات من 3 نساء أخريات، ليصبح العدد الكامل 6 نساء.

وكشف الثلاث نساء أن هوفمان اعتدى عليهم في عامي 1987، و 1980، وكان من بينهما إمرأة التحرش بها وهي في عمر الـ 16عام.

وعلى الرغم من تلك الاتهامات إلا إن مارك نويباور محامي الممثل الأمريكي، أصر على نفيها، مؤكدُا على أنها ترهات بهدف التشهير

يًذكر أنه خلال الـ 6 أسابيع الماضية وجهت 3 نساء الاتهام إلى هوفمان بأنه تحرش بهن قبل 30 عامًا.

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