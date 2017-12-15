أنباء عن تصفية أبرز مساعدي الرئيس كيم جونج في كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية، في كوريا الشمالية أنباء عن اختفاء وتصفية أحد أبرز مساعدي الرئيس الكوري كيم جونغ أون منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتباينت القصص حول اختفاء وتصفية الجنرال ھوانغ بیونغ سو وفقاً لـ” العربية نت “، بين تصفيته بطريقة وحشية بأمر زعيم البلاد؛ بسبب خروجه عن النص العام، أو محاكمته وإعدامه لتورطه في قضية رشاوى كبيرة مقابل ترقيات.

ويعد آخر ظهور للجنرال هوانغ سو الذي يشغل منصب نائب مارشال وهو أعلى المناصب العسكرية، هو مشاركته مع 3 أشخاص آخرين في دعاية الدولة للتباھي بالتجربة النووية السادسة للنظام في سبتمبر الماضي، واختفى بعد ذلك في ظروف غامضة.