” السلامة المرورية ” تطبق نظام تقني لتتبع المركبات ومراقبة السائقين في الشرقية

من المرجح أن تطلق لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، نظام تقني حديث يرصد الحالة السلوكية لقائد المركبة يعمل على تتبع المركبات ويراقب سلوكيات قائديها.

وقال الأمين العام للجنة المهندس سلطان الزهران، إن شركة أرامكو السعودية استحدثت هذا المشروع عبر تطبيقه على طلابها الدارسين في برامجها التعليمية، ملزمة نحو ٣ آلاف طالب بتثبيت نظام تتبع لرصد السلوكيات الخاطئة واستخدام الجوال أثناء القيادة.

وأشار إلى أن النظام الجديد يعمل بآلية ” تيليماتيكس “، حيث يقوم بإرسال رسائل توضيحية للشركة وللأسرة عن الحالة السلوكية لقائد المركبة.

وتتضمن تقارير هذا النظام عن سلوكيات السائقين الممارسات المرورية المخالفة مثل السرعة الزائدة والتنقل بين مسارات الطريق بشكل متهور والتفحيط واستخدام الجوال أثناء القيادة والتوقف المفاجئ.