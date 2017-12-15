في بداية 2018.. ” طائرات ذكية ” لحل أزمة المرور في الرياض

نايف السالم(صدى):

أكدت شركة ” نجم ” لخدمات التأمين أنه تم إطلاق تقنية الطائرة الذكية لمباشرة الحوادث المرورية خلال الربع الأول من العام 2018، وذلك في الشوارع التي يكثر فيها الازدحام والحوادث المرورية.

وقال هاني الدهان الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة، أن التقنية الجديدة سيبدأ تطبيقها فعلياً بمدينة الرياض تمهيداً لتعميمها في باقي المناطق التي تعاني من زيادة الحوادث المرورية خاصةً جدة ومكة المكرمة والمدينة والشرقية.

وانتهت الشركة من تطوير النظام الإلكتروني الذي سيتم ربطه بالطائرة وتنتظر فقط الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المختصة.

ولفت إلى أن الطائرات الذكية ستقوم بتصوير أطراف الحادثة والموقع، لتتولى بعد ذلك شركات التأمين إنهاء بقية الإجراءات إلكترونياً وفي وقت سريع دون التحفظ على أطراف الحادثة.ش