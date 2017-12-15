باريس سان جيرمان يُلحق الخسارة ببرلماني فرنسي

نواف السالم(صدى):

خصم البرلمان الفرنسي، من النائب فرانسوا روفين ، ربع أجره الشهري، والذي يُقدر بـ1378 يورو؛ بسبب النادي الفرنسي باريس سان جيرمان.

وكان البرلمان الفرنسي يُناقش مشروع قانون فرض ضريبة على صفقات انتقال لاعبى كرة القدم الضخمة؛ ويأتي ذلك على خلفية صفقات باريس سان جيرمان الضخمة، والتي كان أخرها صفقة نيمار دي سيلفا.

واضطر البرلماني إلى حضور الجلسة بملابس غير رسمية؛ حيث ارتدى قميص ناد “أوكور سير سوم” الهاوى؛ ليعبر عن وجهة نظره التي تتعارض مع وزيرة الرياضة التي لا تدعم القانون.

وأشار البرلماني في حديثه إلى أنه أراد أن يعطى قليلًا من الإنسانية للرياضة بحمله لقميص نادي “أوكور سير سوم”.