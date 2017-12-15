تحت شعار ” الصديق العدو “.. مخابرات إسرائيل تفضح تركيا

تل أبيب(صدى):

فضح وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ببلاده، موضحًا أنه على الرغم من الهجوم التركي على إسرائيل إلا أن العلاقات التجارية بينهما جيدة للغاية.

ولفت “كاتس” إلى أن الرئيس التركي يتعامل مع إسرائيل في إطار الصديق العدو؛ لذلك حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين ليس بالهين على حد وصفه.

وعن الهجوم المُتكرر من الرئيس التركي، على إسرائيل، أكد وزير المخابرات الإسرائيلي على أنهم يعلمون بأمر هذا الهجوم، ويردون عليه، ولكن دون أن يلحق ذلك الأذى بالتجارة المشتركة بينهما قائلًا: “هجومه علينا لا يمنعه من جعل حجم التجارة عبر حيفا نحو 25 في المئة من تجارة تركيا إلى الخليج”.

وتابع: ” حجم التبادل التجاري ونقل البضائع عبر حيفا ازداد كثيرًا حتى قبل عودة العلاقات بعد أزمة مرمرة”.

وهاجم الرئيس التركي إسرائيل عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل؛ حيث وصفها بأنها دولة احتلال وإرهاب.