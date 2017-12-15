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بعد تعادل النصر والفيصلي.. الحناكي يغضب جماهير الهلال 

بعد تعادل النصر والفيصلي.. الحناكي يغضب جماهير الهلال 
نواف السالم(صدى):

سخر الإعلامي الرياضي صالح الحناكي،من جماهير النصر بعد تعادل فريقها مساء اليوم مع الفيصلي 1-1 في الجولة الـ14 للدوري السعودي.

واستخدم الخناكي، بأحد الفيديوهات ” الساخرة ” لجماهير النصر وفيها يقوم أحد الجماهير بانتقاد الفريق بسبب النتائج السيئة رغم الدعم الجماهيري الكبير ، والحزن الكبير الذي يسيطر على الجماهير بسبب الفريق.

وعلق الحناكي على الفيديو الساخر بقوله : “ياابني انتظر السنة القادمة قد يصل الهلال لنهائي اسيا وربما يخسر فتفرح! ” في إشارة لفرح جماهير النصر بعد هزيمة الهلال في نهائي البطولة الآسيوية أمام اوراوا الياباني!.

 


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