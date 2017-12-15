أول تعليق من التويجري عن تعادل ” النصر ” و ” الفيصلي “

نواف السالم(صدى):

علق الكاتب والناقد الرياضي عادل التويجري، على تعادل فريق النصر مع فريق الفيصلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، وكتب تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر جاء فيها كله من ….. أوراوا “.

وانهالت التعليقات على تغريدة التويجري ، وقال أحد المغردين : ” شجعتوا اوراوا واندق فريقك الاهلي من الهلال بنفس اليوم باثنين ” .

وتابع أخر : ” خفوا عليهم شوي والله تعبوا ” ، وقالت أخرى : ” ياجماعة تأكدوا من اللي خسر النهائي الهلال والا النصر؟!! ” .