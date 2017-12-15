صالح الطريقي يسخر بطريقة كوميدية من سؤال خالد بن جلوي 

نواف السالم(صدى):

في رد منه على سؤال الإعلامي حالد بن منصور بن جلوي،عضو شرف نادي الهلال حول عدم ظهوره في القنوات الفضائية في الفترة السابقة، قال الإعلامي صالح الطريقي: ” عزيزي خالد .. أظنك تسمع كثيرا في البرامج الرياضية مقولة يرددها المذيعون مفادها : ” رياضتنا تمر بمنعطفات تاريخية ” ، وأنا معروف أن رجلي ثقيلة على دواسة البنزين، فيخافوا أقلب ببرنامجهم مع أول منطعف!.

وكان عضو شرف نادي الهلال، وجه سؤالا مباشر للطريقي بقوله:أخوي خالد..لم أعد أراك في البرامج الرياضية هل هو قصور منك أو منهم..تحياتي؟