صالح الطريقي يسخر بطريقة كوميدية من سؤال خالد بن جلوي
في رد منه على سؤال الإعلامي حالد بن منصور بن جلوي،عضو شرف نادي الهلال حول عدم ظهوره في القنوات الفضائية في الفترة السابقة، قال الإعلامي صالح الطريقي: ” عزيزي خالد .. أظنك تسمع كثيرا في البرامج الرياضية مقولة يرددها المذيعون مفادها : ” رياضتنا تمر بمنعطفات تاريخية ” ، وأنا معروف أن رجلي ثقيلة على دواسة البنزين، فيخافوا أقلب ببرنامجهم مع أول منطعف!.
وكان عضو شرف نادي الهلال، وجه سؤالا مباشر للطريقي بقوله:أخوي خالد..لم أعد أراك في البرامج الرياضية هل هو قصور منك أو منهم..تحياتي؟
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