بالصور.. 10 آلاف شاب يتفاعلون مع الشاب خالد ونيللي بـ ” جدة “

نايف السالم(صدى):

أٌقيم مساء أمس الخميس، حفل الشاب خالد، ومطرب الراب الأمركي نيللي، المنتظر بأحد المسارح المكشوفة بجدة وسط تفاعل جمهوري كبير.

وحضر الحفل أكثر من 10 آلاف شاب؛ للاستماع إلى أغنيات الشاب خالد ونيللي المشهورة، خلال أكثر من ثلاث ساعات.

ويُذكر أن تذاكر حفل الفنانين نفذت بالكامل عقب طرحها؛ حيث تم تقسيمها على ثلاث فئات بثلاث أسعار مختلفة لتناسب الجميع.