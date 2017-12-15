  • الجمعة 15

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. 10 آلاف شاب يتفاعلون مع الشاب خالد ونيللي بـ ” جدة “

بالصور.. 10 آلاف شاب يتفاعلون مع الشاب خالد ونيللي بـ ” جدة “

بالصور.. 10 آلاف شاب يتفاعلون مع الشاب خالد ونيللي بـ ” جدة “
نايف السالم(صدى):

أٌقيم مساء أمس الخميس، حفل الشاب خالد، ومطرب الراب الأمركي نيللي، المنتظر بأحد المسارح المكشوفة بجدة وسط تفاعل جمهوري كبير.

وحضر الحفل أكثر من 10 آلاف شاب؛ للاستماع إلى أغنيات الشاب خالد ونيللي المشهورة، خلال أكثر من ثلاث ساعات.

ويُذكر أن تذاكر حفل الفنانين نفذت بالكامل عقب طرحها؛ حيث تم تقسيمها على ثلاث فئات بثلاث أسعار مختلفة لتناسب الجميع.


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 2 ساعتين

نسأل الله العفو والعافيه .. الله لا يبلانا

[ عدد التعليقات: 14673 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب يكون خير

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولاقوة الا بالله
اللهم لاتؤاخذنا بنا فعل السفهاء منا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *