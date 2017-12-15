بالصور.. 10 آلاف شاب يتفاعلون مع الشاب خالد ونيللي بـ ” جدة “
أٌقيم مساء أمس الخميس، حفل الشاب خالد، ومطرب الراب الأمركي نيللي، المنتظر بأحد المسارح المكشوفة بجدة وسط تفاعل جمهوري كبير.
وحضر الحفل أكثر من 10 آلاف شاب؛ للاستماع إلى أغنيات الشاب خالد ونيللي المشهورة، خلال أكثر من ثلاث ساعات.
ويُذكر أن تذاكر حفل الفنانين نفذت بالكامل عقب طرحها؛ حيث تم تقسيمها على ثلاث فئات بثلاث أسعار مختلفة لتناسب الجميع.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 2 ساعتين
نسأل الله العفو والعافيه .. الله لا يبلانا
abu ammar[ عدد التعليقات: 14673 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب يكون خير
متابع[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الا بالله
اللهم لاتؤاخذنا بنا فعل السفهاء منا