بالصور.. فتاة المول المصرية تقدم على الانتحار عبر بث مباشر على ” فيسبوك ”
قامت سمية طارق المعروفة بـ” فتاة المول ” بمحاولة الانتحار، وتم نقلها لأحد المستشفيات.
ونشرت سمية، عبر بث مباشر لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” منذ ساعة قالت فيه، إنها يأست منذ فترة ولا تعلم ماذا تقول وأنها غير آسفة على أى شئ، وأنا لم تعد قادرة على رؤية نفسها على أى شاشة حتى وإن كانت شاشة هاتفها المحمول ولذلك فإنها تقول الآن مع السلامة.
وتابعت: ” أنا حاولت كل المحاولات ووصلت لمرحلة البلوك.. وكنت فاكرة إنى بحاول وبنجح لكن أحيانا بيجيلك مسج كفاية محاولة.. أنا هعمل موبايلى وايت ليست ومفيش غير رقم واحد هو اللى هيقدر يوصلها وأنها واثقة إن الرقم ده مش هيتصل “.
كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، قد قررت إحالة ملف المتهم بتشويه وجه “فتاة المول” للنيابة الكلية، تمهيدا لإحالته لمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14673 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش مشكلتها فتاة المول
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24004 ] نشر منذ 2 ساعتين
الضعيفة نفسيتها H🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24004 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي تعرضت لتحرش من شاب قبل سنتين مدري ثلاث
وانسجن وطلع وانتقم منها
وشوهه وجهها بسكين اظن
وجتك ريهام سعيد وطلعت معها في مقابلة ونشرت صور ومدري وشو
وانسجنت بسببها ريهام وفصلوها
أذكر أني شفت تعليق لك هذاك اليوم على نفس الخبر.