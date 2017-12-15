بالصور.. فتاة المول المصرية تقدم على الانتحار عبر بث مباشر على ” فيسبوك ” 

القاهرة(صدى):

قامت سمية طارق المعروفة بـ” فتاة المول ” بمحاولة الانتحار، وتم نقلها لأحد المستشفيات.

ونشرت سمية، عبر بث مباشر لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” منذ ساعة قالت فيه، إنها يأست منذ فترة ولا تعلم ماذا تقول وأنها غير آسفة على أى شئ، وأنا لم تعد قادرة على رؤية نفسها على أى شاشة حتى وإن كانت شاشة هاتفها المحمول ولذلك فإنها تقول الآن مع السلامة.

وتابعت: ” أنا حاولت كل المحاولات ووصلت لمرحلة البلوك.. وكنت فاكرة إنى بحاول وبنجح لكن أحيانا بيجيلك مسج كفاية محاولة.. أنا هعمل موبايلى وايت ليست ومفيش غير رقم واحد هو اللى هيقدر يوصلها وأنها واثقة إن الرقم ده مش هيتصل “.

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، قد قررت إحالة ملف المتهم بتشويه وجه “فتاة المول” للنيابة الكلية، تمهيدا لإحالته لمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات.