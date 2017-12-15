بعد تغريديته عن ” جوستافو “.. إعلامي رياضي يثير غضب جماهير ” النصر “

نواف السالم(صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم، انتقادات قاسية لمدرب النصر ” جوستافو ” بعد تعادل الفريق مع الفيصلي بنتيجة 1-1 في الجولة ال14 من الدوري السعودي.

وغرد أبو غانم، عبر صفحته الرسمية على تويتر: ” مدرب النصر يستمر في تخبطه والفريق يستمر في أهدار النقاط من أمام فرق الوسط.. لابد من تدخل الإدارة فلا يمكن أن يكون هذا شكل فريق ينافس على بطولة الدوري؟ “.

وتفاعل المغردون مع هذه التغريدة حيث عبروا عن غضبهم من انتقاد المدرب وعدم انتقاد اللاعبين والإدارة ، حيث يتحملون الجزء الأكبر من مسئولية هذا الأداء السيئ.

ورد أحد الناشطين على أبو غانم بقوله:المدرب ممتاز وإذا استمر الموسم القادم وأعطي الحرية في اختيار الاعبين الأجانب سوف يحقق الدوري الموسم القادم.

وقال أخر:تتكلم من جدك ماتشوف اشباه لاعبين تقول مدرب والله الظاهر أنت المتخبط. فيما علق مغرد يدعى أبو علي الشهري : أبوغانم أنت يبغالك كي في رأسك عشان تستوعب وتتجرأ تنتقد لو مرة الريس والسهلاوي يارجل استح على وجهك شايف الجمهور مايفهم مثلك.