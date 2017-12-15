” الأهلي ” في مباراة الثأر من ” الاتفاق ” في الدور الثاني

نواف السالم(صدى):

يلتقي النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، نظيره الاتفاق، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطارالدور الثاني، لدوري المحترفين في الجولة الـ 14 من المنافسة.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني حاملًا 25 نقطة، بينما يحل الاتفاق في المركز قبل الأخير بـ 13 نقطة. ويسعى الأهلي خلال مباراة اليوم إلى الثأر من نظيره، الذي ألحق الخسارة به في مباراة الدور الأول حيث نجح الاتفاق في إحراز هدفين مقابل هدف واحد، وفي السياق ذاته يضع الأهلي عينه على المركز الأول؛ لذلك يرغب في الخروج بالثلاث نقاط اليوم ليستمر في المنافسه مع الهلال.

ويُذكر أن أخر لقاء للاتفاق تلقى هزيمة قاسية أمام التعان، حيث استقبلت شباكه 4 أهداف مقابل لا شيء. الاتفاق، الأهلي، دوري المحترفين