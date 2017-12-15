طبيبة ” بيش العام ” كادت تودي بحياة مريضة.. والصيدلي ينقذها

تركي السالم(صدى):

وقعت دكتورة بمستشفى ” بيش ” العام في جازان بالخطأ، كاد أن يودي بحياة إحدى المرضى،التي كانت تُعاني من التهاب وارتفاع درجة حرارتها.

قامت الدكتورة بعد الكشف على المريضة بكتابة علاج لها يحتوي على 8 إبر فولتارين؛ لتأخذها على مدار 24 ساعة، على الرغم من التحذيرات الطبية الأخيرة بشأن هذه الحقن.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصة إهمال الطبيبة، موضحين أن الصيدلي رفض أن يصرف العلاج لما استشعره من خطورة هذا الأمر.

واستجابة للمواطنين الذين طالبوا بمحاسبة الطبيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قام مدير المستشفى الدكتور أحمد منصور بتحويل الطبيبة إلى التحقيق، مؤكدًا على أن في حالة ثبوت الواقعة سيتم معاقبة الطبيبة.