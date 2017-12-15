رئيس ” العامة للإحصاء ” : قبة الشورى شهدت خطابا ملكيا رسم معالم المستقبل المشرق

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن المحاور التي شملها الخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحت قبة الشورى في افتتاح أعمال السنة الثانية من دورته السابعة محطات محورية في مرحلة مهمه من تاريخ المملكة العربية السعودية على الأصعدة كافة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .

وقال : إن خادم الحرمين الشريفين قدم من خلال خطابه رسائل مهمه للمواطن والمسؤول على حد سواء ، ففي تأكيده حفظه الله قيام الدولة على تطبيق شرع الله، والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى العدل في جميع الأمور تأكيدٌ على المبادئ الراسخة التي قامت عليها هذه البلاد وأكدَّها حكاَّمها على مر تاريخها وتعاقب فتراتها ، وفي الإشارة لشرف خدمة بيت الله الحرام، ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوارتأكيدٌ للتفرد الذي حباه الله هذه الدولة ولأهمية دورها في قيادة العالم الإسلامي مما يضاعف مسؤوليتنا كأجهزة حكومية في بذل المزيد من الجهود التي تعزز هذا الشرف العظيم الذي نفخر به ، أما تأكيد خادم الحرمين الشريفين لما تحمله رؤية المملكة 2030 من خطط وبرامج تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد – بإذن الله فهي رسالة لنا جميعًا بأن يكون المستقبل نصب أعيننا وأن الطريق لهذا المستقبل هو طريق واضح المعالم لا وقت فيه لعثرات الفساد ، ويًنار بمصابيح النزاهة يشارك في بناءه كافة قطاعات الوطن وتتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية بدور القطاع الخاص في شراكة تنموية تُمكن الجميع من العبور إلى الأهداف المنشودة .

وأفاد الدكتور التخيفي أنَّ إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والتي أشار إليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية كان لها بالغ الإثر على عدد من القطاعات التنموية ومنها القطاع الإحصائي في المملكة فخلال عامين من التحول الإحصائي شهدنا بفضل الله قفزات مهمه في قطاع البيانات والمعلومات ومساهمة فاعلة من كافة الأجهزة الحكومية بالتكامل مع الهيئة العامة للإحصاء في توفير بيانات تدعم كافة متخذي القرار وراسمي السياسات في جميع القطاعات كما أنَّ ذلك ساهم ولله الحمد في أن يتبوأ القطاع الإحصائي في المملكة مكانة مهمه على المستوى الدولي حيث انضمت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019 ضمن أحد عشر جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج على مستوى العالم ، كما قامت مؤخرًا منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة باختيار المملكة عضوا في فريق الخبراء الدوليين لتطوير الحسابات الفرعية للسياحة 2017 مما يعكس مكانة المملكة على المستوى العالمي وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في ثنايا كلمته حفظه الله .

ورفع رئيس الهيئة باسمه وباسم جميع العاملين في الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الإحصائي بالمملكة شكرة وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله على ما حظي ويحظى به القطاع الإحصائي في المملكة من دعم غير مسبوق سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وتقدمها لمستقبلها المشرق بإذن الله .