دي ميستورا يُحَمل وفد النظام السوري فشل الجولة الثامنة من المحادثات السورية في جنيف

دمشق(صدى):

أعلن المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا عن فشل الجولة الثامنة من المحادثات السورية التي عقدت أمس الخميس في جنيف محملاً وفد النظام السوري مسؤولية هذا الفشل.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات السورية ” إن وفد النظام وضع شروطاً مسبقة وتمسك بسحب المعارضة لبيان الرياض 2 وإعادة تشكيل وفدها وإلا لن يتفاوض”.

وأشار دي ميستورا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في مؤتمر الرياض 2 لتوحيد المعارضة وضمها لكل الأطياف، معرباً عن أسفه أن الجولة الثامنة لم تشهد أي مفاوضات حقيقية، وأن النظام لم يناقش سوي ملف مكافحة الإرهاب، بينما ناقش وفد المعارضة كافة السلال التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما في ذلك الدستور والانتخابات ووثيقة البنود الـ 12 الخاصة بمستقبل سوريا.

وبيّن دي ميستورا أنه أطلع ممثلي الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن المتواجدون في جنيف بهذه المجريات، كما سيطلع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في إفادة يوم الثلاثاء القادم.