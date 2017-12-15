من بينهم ” هوساوي “.. 4 لاعبين يشاركون في مباراة الأهلي المصري ضد ” أتلتيكو مدريد “

نواف السالم(صدى):

دعا النادي الأهلي المصري، كل من لاعب أهلي جدة تيسير الجاسم، وأسامة هوساوي لاعب الهلال، وأحمد الفريدي لاعب النصر، وفهد المولد لاعب الاتحاد؛ للمشاركة في مواجهة أتلتيكو مدريد.

ويُذكر أن الأهلي المصري وجه الدعوة إلى 6 لاعبين عرب؛ للمشاركة في هذه المواجهة الودية؛ التي تُقام من أجل إرسال رسالة سلام من جمهورية مصر العربية إلى العالم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي المصري، وأتلتيكو مدريد في 30 من شهر ديسمبر الجاري، في استاد برج العرب بالإسكندرية.

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