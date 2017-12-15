مجلس التنمية السياحية بالطائف يشارك بملتقى ألوان 

عبد العزيز القثامي(صدى):

شارك مجلس التنمية السياحية بمحافظة الطائف بجناح في ملتقى ألوان السعودية ٢٠١٧ م الذي تتواصل فعالياته حاليا في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات .

وأوضح مدير فرع الهيئة العامه والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي ال زايد أن مشاركة المجلس هذا الموسم تحمل هوية الطائف (الورد) بالإضافة إلى معرض الصور والفن الفوتوغرافي .

وشرح الدكتور ال زايد مشاركة مجلس التنمية السياحية بالطائف من خلال إقامة معرض صوري يحتوي على العديد من الأعمال الفنية الرائعة مشيرا إلى أن تلك الأعمال نتيجة إتاحة الفرصة لبعض مصوري الطائف المميزين لابراز اعمالهم في هذا الملتقى العملاق والتي تضمنت لمحات وومضات عن الطبيعة والموروث بمحافظة الطائف وذلك لإبراز هذه الثقافه وهذا الموروث التراثي لافتا إلى أن المشاركة تضمنت توزيع العديد من المطويات والكتيبات كما اشتمل على توزيع هدايا للزوار.