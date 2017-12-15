سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تشن هجومًا على إيران بسبب انتهاكاتها ضد المملكة

واشنطن(صدى):

طالبت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس الخميس، المجتمع الدولي بمواجهة إيران؛ لهزيمة التهديد الذي تمثله على العالم بسلوكها الإرهابي.

ونشر ت “هايلي” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، صورة لها أمام صاروخًا تم إطلاقه اتجاه مطار الرياض بالمملكة، قائلة إن هذا الصاروخ من صنع الملشيات الإيرانية مطالبة الجميع، بأن يتخيلو إذا تم ضرب لندن أو باريس، أو واشنطن بمثل هذا الصاروخ.

وحضرت”هايلي” مساء أمس، مؤتمرًا بواشنطن حول الانتهاكات الإيرانية، والتي أوضحت من خلاله أن هناك أدلة دامغة تؤكد انتهاك إيران للقرارات الدولية، لافته إلى تقرير الأمم المتحدة الذي أكد على أن إيران هي مصدر صواريخ الحوثيين في اليمن.