” مورينيو ” يوضح حجم إصابة مدافعه الإيفواري

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، أمس الخميس، عن إصابة مدافعه الإيفواري إيريك بايلي إصابة بالغة قد يضطر على إثرها إجراء عملية جراحية.

وقال “مورينيو”، إن ” بايلي ” تعرض لإصابة قوية في الكاحل، موضحًا أن الطبيب سيحدد حالته وحجم إصابته، وأنه لا يريد أن يكون متشائمًا بشأن إصابة مدافعه.

وأكد على أنه سيرى هل سيخضع ” بايلي ” لعملية جراحية أم لا، مشددًا على حرصهم في التعامل مع هذا الأمر.

وأصيب اللاعب الإيفواري خلال مشاركته في مباراة دولية مع منتخب بلاده؛ وتسببت الإصابة في غياب اللاعب عن أخر 8 مباريات في جميع المسابقات، حيث كانت مباراته الأخيرة بتاريخ 5 نوفمبر أمام تشيلسي.