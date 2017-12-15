” مورينيو ” يوضح حجم إصابة مدافعه الإيفواري
كشف المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، أمس الخميس، عن إصابة مدافعه الإيفواري إيريك بايلي إصابة بالغة قد يضطر على إثرها إجراء عملية جراحية.
وقال “مورينيو”، إن ” بايلي ” تعرض لإصابة قوية في الكاحل، موضحًا أن الطبيب سيحدد حالته وحجم إصابته، وأنه لا يريد أن يكون متشائمًا بشأن إصابة مدافعه.
وأكد على أنه سيرى هل سيخضع ” بايلي ” لعملية جراحية أم لا، مشددًا على حرصهم في التعامل مع هذا الأمر.
وأصيب اللاعب الإيفواري خلال مشاركته في مباراة دولية مع منتخب بلاده؛ وتسببت الإصابة في غياب اللاعب عن أخر 8 مباريات في جميع المسابقات، حيث كانت مباراته الأخيرة بتاريخ 5 نوفمبر أمام تشيلسي.
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