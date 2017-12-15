تعليم الطائف يوقع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص

عبد العزيز القثامي(صدى):

أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اتفاقية شراكة ورعاية مع القطاع الخاص بهدف تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي تعليم الطائف ، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع القطاع الخاص وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ووقع عقد الشراكة من التعليم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي فيما مثل المجمع الطبي رئيس مجلس الإدارة غازي مستور القثامي .

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي على أهمية الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدماتها للجهات والاستفادة كذلك من خدمات الجهات الأخرى .

ونوه النفيعي بالدور الفاعل للقطاع الخاص والذي يعد داعما للتعليم في مختلف برامجه وفعالياته . وبين النفيعي أن اتفاقية الشراكة تأتي امتداداً للشراكة المجتمعية التي أبرمتها الإدارة مع عدة جهات ، متمنياً أن تحقق هذه الشراكة أهدافها المنشودة .

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن نطاق الشراكة والرعاية بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والمجمع الطبي يتضمن إقامة العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية الصحية في العديد من المدارس ضمن البرامج المعززة للصحة إضافة إلى الرعاية التي يتضمنها العقد لبعض فعاليات الإدارة ومن أبرزها فعاليات كيف نكون قدوة وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات من خلال تقديم خدمات علاجية مجانية لمدة عام وكذلك رعاية الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات بإقامة يوم تفاعلي مخصص لهم يتضمن برامج صحية تثقيفية وتقديم خدمات علاجية وغيرها من الفعاليات التي ستحقق المصلحة المشتركة بين الطرفين ، كما سيحصل منسوبي ومنسوبات التعليم بالطائف على خصومات تصل إلى 30% للخدمات العلاجية.