الإمارات: أسلحة إيران الغير مشروعة تعرض المدنيين اليمنين للخطر

أبوظبي(صدى):

أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، أن الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة اليوم لا تترك مجالاً للشك بشأن تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، ودورها في انتشار الأسلحة والإتجار بها في المنطقة.

وأكدت الخارجية في بيانها اليوم الخميس، أن تقرير الأمين العام الأخير بشأن قرار مجلس الأمن 2231 يشير إلي استمرار إيران لسلوكها التوسعي والمزعزع للاستقرار في المنطقة، وتأجيجها للصراع في اليمن.

وأشار البيان، إلى أن شحنات الأسلحة الإيرانية غير المشروعة، من صواريخ وطائرات بدون طيار وقوارب متفجرة، والموجهة إلى الحوثيين والوكلاء الآخرين تؤدي إلى تأجيج نيران العنف الطائفي وتعريض المدنيين للخطر حيث لمست دولة الإمارات وشركاؤها في التحالف الأثر المدمر لشحنات الأسلحة غير المشروعة في اليمن.