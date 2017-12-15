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دراسة تكشف أهمية الرموز التعبيرية في قياس مشاعر مرضى السرطان

دراسة تكشف أهمية الرموز التعبيرية في قياس مشاعر مرضى السرطان
نورة الشهري(صدى):

أشارت دراسة حديثة إلى أن الرموز التعبيرية التي يستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها ، يمكن أن تفيد في التعرف على نوعية حياة مصابي السرطان ، حيث توصل الباحثون في دراستهم إلى أن المشاعر موثوقة كالأوراق البحثية التي تقيم مزاج مريض السرطان .

وأجرى الباحثون الدراسة على 115 مصابًا بسرطان الجهاز اللمفاوي ونخاع العظم ، حيث كان المُشاركين في البحث في حالة سيئة ، حتى تم تقديم ساعات ” أبل ” للمرضى ، ليستخدموا تطبيق يسجل مزاجهم من خلال الرموز التعبيرية ، بالإضافة إلى قدرة البرنامج على رصد مدى ممارستهم للرياضة ونظام نومهم ونوعية حياتهم بشكل عام .

ويسعى الباحثون لتطوير التطبيق في الوقت الراهن للسماح بتواصل المرضى مع أطبائهم عن طريق هذه الرموز التعبيرية بما يشكل سهولة بالنسبة للطرفين في التعرف على الحالة المرضية .


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