اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة

حسين العلي(صدى):

اكتمل وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة المدينة المنورة ، تمهيداً لبدء البرنامج المعد لهم مسبقا.

واستقبل رئيس اللجان العاملة منصور بن عبدالله الهدباء الضيوف من الدفعة الاخيرة من دولة الجزائر و تونس وكان قد استقبل أمس الضيوف من مصر الأردن المغرب موريتانيا لبنان.

ومن المقرر أن يلقي الضيوف غدا بأحد أئمة المسجد النبوي الشريف ويستمعوا إلى توجيهاته.

وكان قد توجهه الضيوف للمسجد النبوي الشريف اليوم وصلوا في المسجد بعدها تشرف الضيوف بالسلام على الرسول الكريم وعلى صحبية الكرام رضوان الله عليهما.

ذا وتمثل المجموعة العاشرة من الضيوف المجموعة الأولى للعام الثالث، وتضم (200) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (7) دول عربية هي: مصر، والمغرب، والأردنّ، والجزائر، ولبنان، وموريتانيا، وتونس، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله – باستضافتهم لأداء مناسك العمرة، ضمن البرنامج، مشيراً إلى أنه باستضافة المجموعة العاشرة يكون البرنامج استضاف (2200) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة منذ تدشينه.