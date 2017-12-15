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جورج كلوني يهدي رفاقه 14 مليون دولار على مائدة عشاء

جورج كلوني يهدي رفاقه 14 مليون دولار على مائدة عشاء
أماني الغامدي(صدى):

أهدى الفنان العالمي جورج كلوني 14 مليون دولار لـ14 فرد من أصدقائه المقربين ، حيث وعد ” كلوني ” أصدقاءه في أحد الأيام وقال لهم ستتذكرون اليوم الذي أدعوكم فيه إلى تناول وجبة عشاء في منزلي .

ومن جانبه ، قال أحد الأصدقاء المقربين من النجم أنهم فور وصولهم إلى العشاء فوجئوا بحقيبة سوداء أمام كل شخص منهم على الطاولة ، وكسر حالة التساؤل التي شغلتهم حين علق قائلًأ ” أريدكم أن تعلموا انكم تعنون لي الكثير ، لذلك كان علي طالما إنني مازلت على قيد الحياة ، أن أرد لكم ولو القليل من الذي قمتم بتقديمه لي ” .

وفوجئ الأصدقاء بوجود مليون دولار داخل حقيبة كل فرد ، وعندما حاول شخص من رفاقه أن يرفض المبلغ أصر جورج كلوني على أن يأخذه قائلًأ ” إن لم تأخذ المبلغ لن يحصل أحدهم على المليون المخصص له ” .


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