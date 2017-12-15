سيدة تقع ضحية السحر في الإمارات

أبوظبي(صدى):

أعلنت محكمة أبوظبي في دولة الإمارات، اليوم الخميس، أنها تنظر في قضية تتمثل في السحر والشعوذة، حيث إن المجني عليهما قاما بمساعدة المتهمة وأبنائها، وأسكنوهم معهما في منزلهما، إلا أنهم قاموا بأذيتهم بالسحر والشعوذة.

وقالت الزوجة إن المتهمة مارست أعمال السحر في محاولة لقتل ابنها، حيث لاحظت أن ابنها يتقيأ دمًا، ولا يطيق رؤيتها، مؤكدة أنها وجدت في غرفتها وغرفة ابنها صورًا عليها طلاسم.

ويذكر أن محكمة أبوظبي قضت بمعاقبتها بالحبس لمدة 3 أشهر، ومصادرة المضبوطات وإتلافها، مع الأمر بإبعاد المتهمة إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.