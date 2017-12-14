تفاصيل ابتكار مُخترع سعودي بمشروع ” نيوم “

عادل الحربي(صدى):

قدم المخترع السعودي مشعل هرساني تفاصيل اختراعه الجديد الذي شارك به في مشروع مدينة ” نيوم ” الجديدة ، والذي أعلن عنه مسبقاً في أكتوبر الماضي .

ومن جانبه ، أشار ” هرساني ” إلى أنه تعاون مع فريقين هندسيين لابتكار مستوحى من شعار مشروع نيوم ، من خلال اسطوانات مطاطية الصنع يتم وضعها على الطرقات ، لتحرك السيارات المارة هذه الاسطوانات مما يساهم في توليد طاقة تكفي لإنارة شوارع المنطقة .

ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية ، فقد أوضح المخترع أنه على الرغم من نجاحه في المدرسة بنسبة ضئيلة لم تسمح له بدراسة الهندسة والطب ، إلا أنه درس في جامعة الأعمال والتكنولوجيا ليتمكن من خلالها الوصول إلى جامعة ” هارفارد ” ومعهد ” MT ” ، ليعود بخبراته التي اكتسبها إلى جامعة الملك عبد العزيز لتقديم الدعم للأطباء والمهندسين في كل ما يتعلق بالإبداع المعرفي والابتكار .

ووجه مشعل هرساني رسالة إلى شباب المملكة ، يحثهم فيها على القيام بالمشروعات واتخاذ الخطوة نحو ذلك بالإبداع والفكر ، قائلًأ ” الحكومة وضعت ثقتها فينا ، من خلال كل المجالات ، فلدينا في السعودية ثلاث مدن تختلف كل واحدة عن الأخرى ، ومن سيبنيها غير الشباب وهذه أكبر ثقة ” .