الأهالي: احذر السفر على طريق ” رفحاء- لينة “

خالد الضبيبي(صدى):

وجه أهالي لينة، بعض التحذيرات للمسافرين عبر طريق رفحاء لينة ساموده من مغبة السير بالطريق والوقود منخفض، ويدعو من يسلك الطريق للتزود بالوقود الكافي لقطع المسافة الخالية من محطات البنزين .

وكانت بلدية لينة، قد أغلقت محطات الوقود على طريق لينة الدولي والواقعة ما بين لينة حتى سامودا، بعد رصد مخالفات عليها واشترطت تصحيح المخالفات قبل أعادة افتتاحها مجدداً.

ووصف المواطنون هذا الإجراء الغريب والخطير من بلدية لينة، بالغير مدروس لما يترتب عليه من مضايقة للمسافرين يصل الى حد الخطورة لمسافرين قد يقعوا ضحية نفاذ الوقود وما يترتب عليه من أعاقة لطريق سفرهم خاصة من يصطحب معه أطفال أو كبار سن أو من لا يكون معه من المياه مايكفي أثناء توقفه لنفاذ الوقود .

وهنا المحطات المتوقفة عن العمل بقرار بلدية لينة :

1- محطة الخليج.

2- محطة رغوة.

3- محطة الشرق الأوسط.

4- محطة المديد.

5- محطة النصافي.

وهي المحطات التي تغطي الطريق لمسافة 160 كيلو متر من لينة وحتى سامودا.