مكيف ساخن ينهي حياة فتاة بحائل

علي العنزي(صدى):

توفيت فتاة تدرس في المرحلة الثانوية بحائل، الأسبوع الماضي، نتيجة اختناقها بغرفتها بعد وضعها التكييف على الساخن، وإغلاقها باب ونوافذ غرفتها تمامًا، ما تسبب بنقص الأكسيجين بالغرفة.

وأضاف شقيق الفتاة، أن شقيقته دخلت إلى غرفتها بعد أن أنهت أعمال المنزل، وأنهت واجباتها المنزلية لتخلد للنوم كعادتها، فقامت بتشغيل التكييف ووضعه على وضع التسخين، وأغلقت كل النوافذ وباب الغرفة، ونامت وهي بصحة جيدة.

وتابع أن الطبيب المعالج أفادهم بأن شقيقته تعرضت لنقص حاد بالأكسيجين، ما أثر على خلايا الدماغ التي أدت لوفاتها دماغيًا قبل وصولها للمستشفى, وعدم استفادتها من مراحل العلاج، التي بدأها الطبيب منذ وصولها للمستشفى.