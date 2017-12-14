مكيف ساخن ينهي حياة فتاة بحائل
توفيت فتاة تدرس في المرحلة الثانوية بحائل، الأسبوع الماضي، نتيجة اختناقها بغرفتها بعد وضعها التكييف على الساخن، وإغلاقها باب ونوافذ غرفتها تمامًا، ما تسبب بنقص الأكسيجين بالغرفة.
وأضاف شقيق الفتاة، أن شقيقته دخلت إلى غرفتها بعد أن أنهت أعمال المنزل، وأنهت واجباتها المنزلية لتخلد للنوم كعادتها، فقامت بتشغيل التكييف ووضعه على وضع التسخين، وأغلقت كل النوافذ وباب الغرفة، ونامت وهي بصحة جيدة.
وتابع أن الطبيب المعالج أفادهم بأن شقيقته تعرضت لنقص حاد بالأكسيجين، ما أثر على خلايا الدماغ التي أدت لوفاتها دماغيًا قبل وصولها للمستشفى, وعدم استفادتها من مراحل العلاج، التي بدأها الطبيب منذ وصولها للمستشفى.
فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يرحمها البنت اللي توفت بنفس الثانويه اللي فيها اختي البنت فقودوها لها اسبوع وبعدها وصل لهم الخبر انها ماتت الله يرحمها ماعرفها ولا اعرف اهلها بس حسيت فيهم بنت صغيره ولا تهنت بحياتها الموت مايعرف صغير ولا كبير بس الله يعينهم على مصيبه المكيف لازم تخلي باب شوي مفتوح او دريشه