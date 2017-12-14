” مقبرة غامضة ” في صحراء المملكة تثير دهشة الغربيين

نايف السالم(صدى):

سلطت وسائل إعلام فرنسية، الضوء على موقع أثري بالمملكة، وصفته بالمقبرة الغامضة المبهرة للعالم.

وأشارت، إلى أن القصر الفريد الذي يقع في وسط الصحراء مدرج ضمن قائمة اليونسكو، ويؤكد سنوياً مئات الآلاف من السياح الغربيين الأوروبيين رغبتهم في زيارته.

ويقع قصر الفريد بالمقابر النبطية في مدائن صالح بمحافظة العلا، غرب المملكة، ويُعد من أشهر تلك المقابر وأكبرها؛ إذ يصل عدد القبور بداخل القصر إلى 131 قبرًا، كما يتميز بواجهة شمالية ضخمة يُلاحظ فيها دقة النحت والجمال، وكذلك فإنه يحتوي على عمودين إضافيين وسط الواجهة.