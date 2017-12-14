” حساب المواطن ” يؤكد أحقية السجين السعودي في الحصول على الدعم

عادل الحربي(صدى):

أكدت ” خدمة العملاء ” التابعة لبرنامج حساب المواطن ، على أحقية أسرة السجين السعودي في الصرف ، سواء سجل ومن ثم سجن أو كان حكم عليه بالسجن منذ أوقات سابقة .

وكانت زوجة سجين قد وجهت سؤالًا لحساب ” خدمة العملاء ” التابع للبرنامج على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، وقالت ” أنا زوجي سجل بحساب المواطن وبعدين انسجن هل أسجل من جديد باسمي ولا كيف؟ ” ، وجاءها الرد من الحساب ” نعم بإمكانك التسجيل وإضافة الأبناء كتابعين واختيار عائلة سجين ” .